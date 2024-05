Estuprador cruzeirense que abusou de duas enteadas é preso no estado do Pará

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra duas crianças, moradoras do bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, foi preso na manhã desta terça-feira, 21, em um trabalho integrado da Polícia Civil de três estados da região Norte.

O idoso, das iniciais F. P. da S., natural de Cruzeiro do Sul, que estava residindo em Santarém no Pará foi preso em decorrência de um processo criminal que tramita na Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul.

O idoso praticou atos libidinosos contra duas crianças, que a época dos fatos, contavam com sete e nove anos de idade. Consoante as investigações, o condenado tirou a roupa das vítimas, depois tirou sua própria roupa. Em seguida, o agente colocou as vítimas no chão e deitou sobre elas. Após isso, o autor passou a esfregar o pênis nas partes íntimas das crianças. Segundo apurado, o condenado é padrasto das vítimas e aproveitou a ausência da genitora das menores para praticar o ato.

Destaca-se que após compartilhamento de informações entre policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Cruzeiro do Sul/AC, Policiais de Macapá/AP e policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Santarém/PA, e posterior levantamento de dados e utilização de técnicas policiais, após determinação da autoridade policial, policiais civis da DEAM de Santarém deram cumprimento ao referido mandado.

O preso foi conduzido e apresentado à autoridade policial local para providências e posteriormente conduzido ao sistema penitenciário do Pará.

Por Ascom/PCAC