Dólar fecha o dia em alta com atenções voltadas para a ata do Fed e futuro da Selic

O dólar virou no início da tarde e operou em alta até o final do pregão desta terça-feira (21), com expectativas voltadas para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) amanhã. Hoje cinco integrantes do Fed estão previstos para discursar e podem fornecer insights sobre a trajetória futura das taxas de juros americana.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista subiu 0,23%, a R$ 5,116 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento operava com alta de 0,26%, equivalente a 5.120 pontos, por volta das 17h10.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,116

Venda: R$ 5,116

Dólar turismo

Compra: R$ 5,143

Venda: R$ 5,323

O que acontece com o dólar hoje?

Com a agenda de dados econômicos esvaziada nos EUA esta semana para orientar a direção do dólar, o foco dos investidores está voltado para uma série de discursos de integrantes do Fed e também as incertezas sobre o destino da Selic.

Amanhã, o Fed pode sinalizar quando o banco central norte-americano pretende iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário e em qual intensidade.

Os mercados precificaram 42 pontos base de cortes nas taxas da Fed em 2024 – o que implica uma redução de 25 pontos base e uma probabilidade de 68% de um segundo movimento até dezembro – desde a fixação integral do preço de dois cortes antes dos recentes comentários agressivos dos responsáveis ​​do banco central.

No Brasil, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, após seis cortes consecutivos de 0,5 pontos. Os diretores do BC também concordaram em não fornecer uma orientação futuro para seus próximos passos.