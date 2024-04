Bocalom diz que a verdadeira pesquisa é o que se diz nas ruas

O prefeito de Rio Branco e pré-candidato a reeleição ao cargo Tião Bocalom (PL), comentou o resultado da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, que o colocou em segundo lugar na preferência do eleitorado com 34%, atrás do pré-candidato do MDB Marcus Alexandre, que tem 39% das intenções de voto em levantamento estimulado.

Em entrevista ao ac24horas, Bocalom disse que não acredita em pesquisas eleitorais divulgadas ao público. “Eu tenho um histórico muito grande de sair mal em pesquisas e na hora de ver na urna sair vitorioso. Sempre fui vítima de pesquisas. A pesquisa que eu mais acredito é aquilo que eu ouço na rua, por isso vamos continuar trabalhando com humildade”, falou o prefeito.

Tião Bocalom apontou ainda o que seriam inconsistências nos resultados. “Olha só, eu apareço como favorito no Calafate, onde encontrei mais resistência naquele evento de divulgação do Asfalta Rio Branco. Em contrapartida, o Marcus Alexandre aparece como favorito no segundo distrito, onde nós fizemos a reforma do canteiro central, onde nós atuamos com intensidade na época das alagações. Então não tem como entender uma pesquisa dessa”, disse.

Bocalom comenta níveis de rejeição

Ao falar sobre os números trazidos pela pesquisa sobre a rejeição, em que lidera com 42%, Bocalom relacionou o número à maior exposição e disse que a rejeição pode não ter confirmação prática. “Você vê que quanto mais exposto na mídia, mais visto, mais tem rejeição. Tanto é que os pré-candidatos menos vistos tem menores rejeições. A Dilma, por exemplo, constava na pesquisa como com 56% de rejeição antes de sua eleição a presidente. A amostra desta pesquisa também é muito pequena, se foram entrevistadas pessoas que moram em ruas onde não tapamos buracos, por exemplo, é claro que a rejeição vai ser alto, mas ainda vamos chegar nesses locais”, afirmou Bocalom.

Pesquisa própria

O prefeito Tião Bocalom disse ainda que se prepara para encomendar uma pesquisa própria, para consumo interno, para os próximos 40 dias: “Nessa eu vou acreditar, porque as pesquisas internas que faço sempre tem se confirmado”.

O que diz a pesquisa?

No levantamento estimulado, o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) lidera com 39%, seguido pelo atual prefeito da cidade, Tião Bocalom (PL) com 34%. O secretário de governo Alysson Bestene (Progressistas) surge na terceira posição com 6%, seguido pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo) com 5%. Votos nulos e brancos registraram 8% e “Não sabem ou Não Responderam” marcou também 8%.

Na simulação de segundo turno entre Marcus e Bocalom, o emedebista fica na frente com 43% contra 42% do pré-candidato do PL. Nulos e Brancos registraram 8% e “Não Sabem ou Não Responderam” 7%.

No quesito rejeição, Bocalom aparece liderando a pesquisa com 42%, seguido por Marcus com 37%. Alysson aparece com 6% e Jarude com 5%. Ainda segundo o levantamento, 5% dos entrevistados afirmam que poderiam “Votar em Todos” e “Não Sabem” ou “Não responderam” registraram também 5%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04245/2024 e ouviu 800 eleitores de 11 regionais de Rio Branco entre os dias 6 a 8 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.