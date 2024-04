Semulher realiza ações para empoderamento feminino e qualificação profissional

“Todos têm direito de recomeçar, e eu também quero. Estou muito feliz por ter esta oportunidade; vivi um relacionamento abusivo, com violência, mas decidi me reerguer e irei conseguir”. A fala é de uma das beneficiadas pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), no bairro Santa Inês, para o curso de corte e costura, do programa Impacta Mulher. Na manhã desta quarta-feira, 10, uma equipe multidisciplinar esteve na Igreja Pentecostal Restauração para levar às mulheres da região mais uma oficina, desta vez sobre o empoderamento feminino.

Durante a ação, todas puderam trocar experiências, falar sobre saúde mental e, ainda, contar um pouco sobre a história pessoal. Além disso, puderam reforçar a importância do autocuidado, além de terem um momento de lazer juntas.

De acordo com a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres da Semulher, Joelda Pais, é de suma importância reconhecer que o empoderamento feminino não se limita aos escritórios, sendo necessária a presença efetiva nos bairros e comunidades locais. “Isso inclui igrejas de todos os credos, a sociedade civil e outras instituições. Quando vamos diretamente aos bairros e comunidades, reforçamos o compromisso do nosso governo em garantir que as iniciativas sejam destinadas a todas as mulheres. Isto promove a inclusão e a igualdade de oportunidade para todas”, acrescenta, lembrando ainda que, caso uma organização ou a sociedade civil sinta a necessidade, pode convidar a Semulher para levar as ações: “Basta entrar em contato conosco, por meio das nossas redes sociais oficiais e, também, por meio do telefone (68) 99605-0657”.

De acordo com a responsável pela ação e servidora da Semulher, Eliana Vitalina, a pasta identificou, por meio de visitas e conversas na comunidade, a importância de levar cursos à região. “O que queremos é dar dignidade a elas: reinseri-las no mercado de trabalho, ou inseri-las pela primeira vez, e acompanhar o desenvolvimento delas. Estamos aqui por todas, para que tenham o direito de recomeçar”, finalizou.

Aula inaugural em Plácido de Castro

Além das atividades da quarta-feira, 10, na noite da última terça-feira, 9, a equipe da Semulher esteve em Vila Campinas, Plácido de Castro, para a aula inaugural do programa Impacta Mulher no município. A atividade contou com as 20 beneficiadas, que farão curso de manicure e pedicure.

“Estamos aqui para dar a estas mulheres a oportunidade de terem uma renda extra, uma profissionalização. Queremos que todas tenham uma autonomia, e relembro que elas terão acompanhamento e qualidade nos cursos, que foram escolhidos pelas próprias e, após pesquisa feita com a mesmas, e, agora, elas poderão recomeçar”, explicou a chefe do Departamento de Promoção da Autonomia Econômica das Mulheres, Paloma Sales.

O Impacta Mulher busca, principalmente, levar qualificação para as mulheres para que elas consigam sair do ciclo de violência e ter uma profissão, podendo, assim, conquistar autonomia financeira. O programa foi possível por meio de emendas parlamentares do então deputado estadual José Bestene e, com os recursos, foi contratado o Senac Acre para disponibilizar as qualificações em 11 municípios do estado, alcançando aproximadamente 240 mulheres.

De acordo com a gerente do Senac Bosque, Carlete Oliveira, as mulheres terão a garantia de qualificações. “Levaremos as melhores instruções e, tenham certeza, todas terão a oportunidade de aprender uma profissão e se reerguer para conquistar sua independência financeira”, finalizou.