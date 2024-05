Acre aumenta cobertura de 13 das 16 vacinas do calendário infantil

O calendário infantil do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Acre teve em 2023, em comparação com os dados de 2022, um aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes, segundo o Ministério da Saúde.

Os principais destaques no estado foram o reforço da vacina contra poliomielite, que subiu de 10,46 pontos percentuais, passando de 49,60% em 2022 para 60,06% no ano passado.

Em seguida, o reforço da Pneumocócica que passou de 42,63% para 52,33%, um avanço de 9,7 pontos percentuais. Além disso, o imunizante contra a varicela teve um crescimento de 9,41 pontos percentuais, passando de 44,93% para 54,34%.

Em nível nacional, também houve aumento nas coberturas vacinais de 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil.

Entre os destaques de crescimento estão: as vacinas contra a poliomielite (VIP e VOP), pentavalente, rotavírus, hepatite A, febre amarela, meningocócica C (1ª dose e reforço), pneumocócica 10 (1ª dose e reforço), tríplice viral (1ª e 2ª doses) e reforço da tríplice bacteriana (DTP).

O resultado, observado em todo o país, consolida a reversão da queda dos índices vacinais enfrentada pelo Brasil desde 2016. Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, os dados demonstram o sucesso das estratégias coordenadas pela pasta.

“Os números consolidados reafirmam que estamos no caminho certo, de retomada das coberturas vacinais de nossas crianças, após quedas consecutivas nos últimos anos, e de reconstrução de uma das principais políticas de saúde pública do país”, ressalta.

Nos 13 imunizantes que apresentaram recuperação, a média de alta foi de 7,1 pontos percentuais, sendo que nacionalmente a que mais cresceu em cobertura foi o reforço da tríplice bacteriana, com 9,23 pontos, passando de 67,4% para 76,7%. Ao avaliar a cobertura vacinal entre os estados, a maioria apresenta melhoria na cobertura das 13 vacinas citadas.