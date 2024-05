Após acidente fatal, AC-40 ganha novos quebra-molas próximo ao Itucumã

Após o grave acidente provocado por um caminhão-baú que perdeu a direção e tombou, levando a óbito Natasha Caroline Souza Gomes, de 25 anos e o filho, Isaac Gomes de 8 anos, próximo à curva do Itucumã, na rodovia AC-40, sentido Rio Branco/Senador Guiomard, o trecho ganhou dois quebra-molas.

Motoristas que trafegam pelo local foram surpreendidos com as ondulações transversais construídas no final de semana. Para a família das vítimas do último acidente no trecho, a medida “chegou tarde, mas, servirá para evitar novos acidentes”, disse dona Ana Souza.

Com os novos redutores de velocidades, a região da AC-40 no trecho entre a curva do Itucumã e o Viveiro da Floresta, tem 14 quebra-molas.