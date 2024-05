Criminoso é capturado cercado de mulheres em boate de Rio Branco

José Roberto do Nascimento Batista, o “Bebeco”, de 29 anos, apontado como forte liderança do crime organizado em Rio Branco, e um dos principais alvos da “Operação Hegemonia”, deflagrada em Rio Branco, foi preso nesse fim de semana por investigadores da Delegacia de Repressão ás Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

No momento da prisão, ocorrida no sábado (19), “Bebeco” estava numa boate da capital acreana cercado de diversas mulheres e consumindo bebida alcoólica importada. Ele foi levado direto para a cela da especializada e posteriormente para o presídio.

De cordo com as informações da polícia, “Bebeco” vinha sendo investigado por sua participação no crime organizado. O delegado José Adonias representou com sucesso por sua prisão preventiva.

Na quinta-feira (16), durante a “Operação Hegemonia”, ele não foi encontrado e continuou sendo monitorado até ser preso e levado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde se encontra à disposição da justiça.