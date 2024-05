IR 2024: consulta do 1º lote pode ser liberada nesta semana; veja quem tem prioridade

A consulta para o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda pode ser liberada nesta semana.

Apesar de a Receita Federal ainda aguardar informações de contribuintes, os dados geralmente são informados até o dia 24 de maio.

O pagamento está previsto para ocorrer no dia 31 de maio, no mesmo dia em que se encerra o prazo regular para declaração do IR.

Como parte das medidas para atender a população afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal vai priorizar a restituição do Imposto de Renda para os contribuintes do estado.

Segundo as informações da Receita Federal, mais de R$ 1,1 bilhão será pago somente para contribuintes do Rio Grande do Sul.

Nesse lote estão incluídas as restituições de cerca de 900 mil declarantes gaúchos.

O Fisco também prorrogou o prazo de entrega das declarações de pessoas físicas no estado e a declaração anual de Microempresas para 31 de agosto.

Além do caráter excepcional do Rio Grande do Sul, há também prioridades para contribuintes:

1.Acima de 80 anos;

2.Acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

3.Cuja maior fonte de renda seja o magistério;

4.Que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram o Pix para receber a restituição.

O desempate entre contribuintes que atendam pelos mesmos critérios é feito com base em quem entregou mais cedo.