Neymar promove torneio de poker em São Paulo com inscrição de R$ 10 mil

Em tratamento de lesão e sem poder jogar, Neymar voltou ao Brasil para um torneio de poker promovido nesta terça-feira (5), último dia da primeira etapa do Brazilian Series of Poker (BSOP). O atacante do Al-Hilal registrou nas redes sociais a presença em um salão privado do WTC Sheraton, em São Paulo.

A competição, cujo preço de inscrição está avaliado em R$ 10 mil, foi exclusiva para a participação dos 50 convidados de Neymar.

Fora das quatro linhas, o jogador é bem ligado ao jogo de cartas e é embaixador do PokerStars, uma plataformade poker online. Anteriormente, no fim do ano passado, também chegou a promover eventos em sua casa em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, Neymar faturou aproximadamente R$ 144 mil ao ficar em sexto lugar no Titans Event.

Assíduo frequentador de eventos e torneios de poker, o jogador levou o tema para a sua última festa de aniversário. Em fevereiro, os 32 anos do atleta foram comemorados entre amigos e familiares com várias partidas do jogo.

Lesão de Neymar

O atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal está em tratamento de lesão desde o ano passado. Neymar se machucou no dia 17 de outubro de 2023, data da derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na partida, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco.

Em novembro, Neymar passou por cirurgia. O procedimento foi realizado por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira, em Belo Horizonte. O camisa 10 ficou quatro meses no Brasil antes de retornar à Arábia Saudita, em fevereiro, para iniciar a recuperação física no centro de treinamento do Al-Hilal.

Previsão de volta A expectativa é de que o atacante possa voltar a atuar somente em agosto. Por isso, Neymar não deve disputar a Copa América com a Seleção Brasileira, entre junho e julho. Pelo Al-Hilal, foram somente cinco jogos e um gol na atual temporada.