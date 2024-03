Vândalos danificam obelisco de 1920 para furtar fios no Acre

Vândalos danificaram na madrugada desta quarta-feira, 6, o obelisco da Praça João Pessoa, no Centro Cultural do Juruá, no antigo Fórum, e furtaram os fios da luminária que ficava no local, em Cruzeiro do Sul. O obelisco faz parte do conjunto arquitetônico centenário de patrimônios históricos do município.

O obelisco foi erguido em homenagem à Marinha do Brasil e o local, até os anos de 1920, se chamava Praça da Armada. Na década de 1930, o nome da praça foi alterado para “João Pessoa”, em homenagem ao político paraibano da Era Vargas (assassinado em 1930) e que também dá nome a capital da Paraíba.

A direção do Centro Cultural registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Geral de Polícia, que seguirá comas investigações. “A prefeitura municipal também foi comunicada sobre o fato e as autoridades se comprometerem em realizar a limpeza do lugar, restaurar o patrimônio histórico, bem como devolver a iluminação necessária à segurança da praça e entorno”, citou o coordenador do Centro, Nacélio Flávio Generoso.