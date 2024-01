Municípios do MT voltam a recomendar uso de máscaras por conta da Covid

Os municípios de Água Boa, Cáceres e Nova Xavantina, no estado do Mato Grosso, voltaram a recomendar o uso de máscaras aos cidadãos.A recomendação é preventiva contra a Covid e acontece após uma onda de aumento de casos no estado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), o estado do Mato Grosso tem 3.895 casos confirmados de Covid, em 2024.

Pelo monitoramento da secretaria, considerando os últimos 14 dias, cinco municípios estão com risco muito alto, tendo registrado 500 casos por 100 mil habitantes no período. Ainda de acordo com a pasta, 12 municípios têm risco alto (150 a 499 casos por 100 mil habitantes), 49 municípios com risco moderado (25 a 150 casos por 100 mil habitantes), 28 municípios com risco baixo (menos de 25 casos por 100 mil habitantes), e 47 cidades não possuem ou não registraram nenhum caso novo no sistema estadual.

À CNN, o secretário-adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da SES-MT, Juliano Melo, avaliou a situação epidemiológica. “Comparado com os outros anos, estamos em uma situação mais confortável. A gente mantém o nível de alerta, mas conseguimos atender e dar assistências aos casos registrados”, disse Melo.

O secretário também falou sobre as recomendações da secretaria e a importância da vacinação, em especial, da busca ativa – identificação dos não vacinados ou com vacinas em atraso – de idosos acima de 60 anos e crianças abaixo de cinco anos.

“Aqui no estado já havia alguns protocolos com manejos de casos de Covid, que pedimos para intensificar. O manejo nada mais é do que aqueles controles, principalmente em ambientes de trabalho, com relação a uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento. E a gente vem orientando os municípios quanto a importância da vacinação, para reforçarem a busca ativa”, explicou.

Em Cáceres, a 736 quilômetros de Cuiabá, de acordo com a Secretaria de Saúde, 185 casos de Covid foram confirmados até a última sexta-feira (26). Nenhum dos casos foi considerado como grave, segundo o secretário municipal de Saúde, Vitor Miguel Oliveira. “Devido ao grande número de casos constatados no início de 2024, achamos por bem orientar pela utilização de máscaras, principalmente em locais com aglomeração. É uma medida de precaução”, disse o secretário à CNN.

No município de Água Boa, situado a 651 quilômetros da capital, com base no último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, entre 1º e 25 de janeiro de 2024, foram registrados 30 casos positivos da doença, com uma morte. Em Nova Xavantina, cerca de 218 quilômetros de Cuiabá, apenas dois casos foram registrados.

Subvariante JN 2.5

Na última segunda-feira (22), o Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso identificou e sequenciou uma nova subvariante da Covid-19. Se trata da JN 2.5, uma variação da Ômicron. Esse foi o primeiro caso da subvariante no Brasil, países como Canadá, França, Polônia, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido, já tinham registros.

“Não é necessário criar pânico, mas é preciso sempre estarmos em alerta aos sintomas gripais. É imprescindível também a vacinação contra o coronavírus. Somente a imunização é eficaz na prevenção contra a doença”, ressaltou a superintendente de Vigilância em Saúde, Alessandra Moraes.