Fátima Bernardes aceita desafio de dançar com Antonio Banderas: “Maravilhoso”

Fátima Bernardes irá dançar com o ator espanhol Antonio Banderas na final da “Dança dos Famosos”. A apresentadora foi surpreendida pelo convite após ser jurada do programa na noite deste domingo (19).

Inicialmente, Luciano Huck, o apresentador do “Domingão”, havia proposto que a dupla dançasse tango, mas Fátima preferiu optar pelo bolero por considerar o estilo “mais fácil”. Em julho de 2022, a jornalista já havia desafiado o apresentador a dançar durante a final do quadro. Na ocasião, ele aceitou e dançou com a filha.

A previsão é que a final da “Dança dos Famosos” seja realizada no dia 7 de julho. Após Fátima aceitar o convite, Huck brincou: “Agora, Luciano, se vira para conseguir o Antonio Banderas”.

A apresentadora, por sua vez, brincou: “Agora, Fátima, se vira para, quando chegar em casa, falar: ‘Pra que eu me meti nisso? Depois do primeiro ensaio, eu vou pensar nisso”.

Neste domingo (19), o Grupo 2 da “Dança dos Famosos” se apresentou ao som do Calypso e três duplas seguiram para a próxima fase. Outras quatro duplas foram para a repescagem.

Além de Fátima, nomes como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha compuseram o júri técnico e Pabllo Vittar, o júri artístico.