Homem que planejou ataque a bomba no aeroporto do DF vai para regime semiaberto

A Justiça do Distrito Federal concedeu a George Washington de Oliveira Sousa regime semiaberto. Com isso, o homem apontado como responsável pelo plano de ataque à bomba no aeroporto de Brasília no Natal de 2022 terá direito a ficar fora da cadeia durante o dia e deverá voltar para dormir no presídio.

A juíza Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita também concedeu o direito de ele trabalhar fora da cadeia. “Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, concedo ao sentenciado autorização para o trabalho externo”, diz a decisão.

A magistrada negou, porém, saídas temporárias a George Washington. Segundo a advogada Rannie Karlla Monteiro, que o representa, as saídas temporárias não foram deferidas porque ele não teve visita de ninguém quando estava no regime fechado. A defesa diz que vai juntar documentos para ele ter direito.

A progressão de regime para o semiaberto foi concedida porque George Washington cumpriu 16% da pena, segundo a advogada. Ele foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de atentado a bomba no Aeroporto de Brasília.

Após ser preso, a PCDF encontrou na casa dele um arsenal, munições e explosivos.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele é um dos mentores de um plano de ataque no Distrito Federal colocado em prática em 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal.

A bomba foi colocada em um caminhão-tanque, que entraria no Aeroporto Internacional de Brasília, e tinha a força de uma dinamite, mas não foi acionada por um erro técnico.

Os artefatos foram transportados do Pará a Brasília, segundo a investigação. A PCDF também aponta que o plano de atentado foi organizado em frente ao QG do Exército, onde bolsonaristas ficaram acampados reivindicando o resultado das eleições de 2022.