Comissão aprova Projeto de Lei de Gerlen que homenageia Sargento da Polícia Militar morto

Foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2492/2023, do deputado Gerlen Diniz (Progressistas), que nomeia a ponte sobre o Rio Purus, localizada na BR-364, na cidade de Manoel Urbano, como “Sargento PM Jossimar da Costa Moreira”, que foi morto durante uma ação.

Jossimar da Costa Moreira, da Polícia Militar do Acre, perdeu a vida durante um bloqueio policial na balsa que fazia a travessia do Rio Purus. Durante o incidente, o sargento foi alvejado por uma rajada de tiros e caiu nas águas do rio, seu corpo nunca foi recuperado.

“Essa medida não apenas celebra a memória de um bravo profissional, mas também fortalece os valores de coragem e dedicação em nossa comunidade. A nomeação da ponte em sua honra irá enriquecer a história da região e promover um sentimento de união entre os cidadãos do Acre”, disse Gerlen Diniz.