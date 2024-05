Henrique e Juliano “roubam” cachorros de Nattanzinho depois de festa; entenda

Os cantores sertanejos Henrique e Juliano levaram os cachorros de Nattanzinho em um avião após festa neste domingo (19). Segundo ele, que contou toda a confusão nas redes sociais, o músico foi dormir antes de todos e, quando acordou, descobriu que eles haviam “roubado” seus animais de estimação.

“Os meninos ficaram bebendo aqui em casa e eu vim dormir, estavam até agora. Vocês acreditam que acordei e vi uma foto aqui que eles levaram meus cachorros? Que caras doidos”, falou Nattan em seu Instagram. Logo depois, mostrou um vídeo de uma pessoa tentando convencer Henrique a não colocar o cachorro no avião particular, mas o cantor mostrou que tinha pegado até a ração.

Nesta segunda-feira (20), Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, publicou uma foto que mostrava a cachorra que ganhou o nome Raquel dos Teclados. O outro, agora, chamaria de Biguinho.

Nattan disse que vai se vingar do roubo dos cachorros / Instagram/ReproduçãoNattan falou que “um dia que vou colocar um gado ou um cavalo em um avião”, se referindo aos animais da fazenda dos sertanejos. Depois, colocou a foto de um gado com a legenda “Meu sonho”. O cantor fez um resumo da confusão em uma publicação em seu Instagram. Segundo Henrique e Juliano, os cachorros só serão devolvidos quando o dono for buscá-los.