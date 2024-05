Comitê de Gestão se reúne com Gladson e governo pode ter nova reforma administrativa

O governador do Acre Gladson Cameli disse em coletiva na manhã desta segunda-feira (20), que com a decisão da Corte do Superior Tribunal de Justiça para o não afastamento do seu mandato, o Comitê de Gestão do Governo deve se reunir ainda hoje e uma reforma administrativa pode ser feita.

De acordo com Gladson Cameli, podem deixar o governo secretários que não seguiram o planejamento estipulado pela gestão.

“Estou reunindo toda a equipe. Hoje já tenho uma reunião com o Comitê de Gestão nosso, pra traçar algumas metas, para termos um planejamento para quando eu sair do governo não ficar devendo os fornecedores, manter os compromissos em dias, manter uma tranquilidade para os próprios secretários para não ficar naquele ‘achismo’, e para que trabalhemos dentro do que é real. Todo governo tem reforma, e pode haver, depois de uma reunião em que eu cobre o seguimento de um planejamento; quem não atender é porque não quer estar dentro do governo”, disse o governador Gladson Cameli.