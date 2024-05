Avião de pequeno porte cai em rio no Acre e ocupantes sobrevivem

Um avião que partiu do município de Jordão caiu no Rio Tarauacá, na cidade de mesmo nome do manancial, nesta segunda-feira (20). Nenhuma das três pessoas que estavam à bordo da aeronave de pequeno porte morreu.

Um homem identificado como Raimundo, que estava na praia, contou que o avião passou a menos de um metro dele antes de cair no rio, na região da Fazenda Santa Luzia.

“Eu estava aqui mexendo nas melancias e ele passou com [sic] meio metro de mim e caiu na água. Ficou só o rabo de fora e eu nem sei como eles conseguiram sair lá de dentro”, relata o homem.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está a caminho do local. Há informações de que a aeronave é de Cruzeiro do Sul.

Mais informações em instantes