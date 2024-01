Fim do tabu! São Paulo vence em Itaquera e aumenta crise no Corinthians

O Corinthians até tentou uma pressão inicial na volta do intervalo, com direito até pedido de pênalti depois de tentativa de Raniele dentro da área. A resposta do São Paulo foi da melhor maneira possível: gol de Luiz Gustavo de cabeça, depois de cobrança de escanteio, e 2 a 0 no placar. Com um a menos e pressionado, o Timão acertou a trave com Yuri Alberto, em finalização de fora da área. Em um erro de Wellington Rato na saída de bola, Wesley dominou dentro da área e chutou na saída de Rafael – a bola desviou no goleiro tricolor e acertou o travessão antes de sair por cima do gol. Nos acréscimos, Arthur Sousa ficou com a sobra dentro da área e chutou para marcar o único gol do Timão na partida.

Público e renda

Público pagante: 43.080

Público total: 43.481

Renda: R$ 2.488.558,50

Agenda

O Corinthians agora enfrenta o Novorizontino, no domingo, às 11h, na Neo Química, pela 5ª rodada do Paulistão. O São Paulo também entra em campo no domingo, mas pela Supercopa do Brasil, quando enfrenta o Palmeiras, no Mineirão, às 16h, valendo o título nacional. Pelo torneio estadual, o próximo compromisso do Tricolor será na quarta-feira, contra o Água Santa, no Morumbis.

