Leila Pereira sobre possível saída de Dudu para o Cruzeiro: “Pelo Palmeiras, está vendido”

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se pronunciou sobre a situação de Dudu. O atacante foi anunciado pelo time mineiro no último sábado (15), mas, horas depois, desistiu do negócio com o clube mineiro. A informação foi trazida pelo presidente de honra da principal torcida organizada do Palmeiras, Paulo Serdan, que esteve com Dudu, na casa do atacante, na noite de sábado. Serdan participou do programa Domingol com Benja neste domingo.

Leila Pereira, em entrevista ao canal Sportv nesta segunda-feira (17), a mandatária do Palmeiras confirmou que, pelo clube, o negócio está fechado e não tem volta.

“Pelo Palmeiras, Dudu está vendido. O ciclo do Dudu está encerrado no Palmeiras. Acho que o torcedor do Palmeiras estava ansioso para ouvir a presidente e essa é uma oportunidade. Com relação ao Dudu essa é a palavra oficial do Palmeiras. Vou ser transparente e falar a verdade. Há uns 25 dias atrás nosso diretor de futebol, Anderson Barros, me procurou e disse que o Dudu o procurou por ter recebido uma proposta do Cruzeiro que ele ficou balançado. Soube depois que quem procurou o Cruzeiro foi o Dudu, mas soube pelo Alexandre Mattos. Não adiantava o Dudu estar falando, eu precisava de uma proposta formal. Em momento nenhum tentamos negociar. Ele tem contrato até janeiro de 2025. O Dudu conversou outras vezes com o Barros com o intuito de sair do Palmeiras. Conversou como Abel. Há mais de 20 dias sabíamos dessa movimentação. Quem pediu para sair foi o jogador”, afirmou a presidente.

Leila contou detalhes da negociação entre Palmeiras, Cruzeiro e Dudu. Segundo ela, falta apenas a assinatura do jogador para que a transação seja concretizada.

“O Mattos e o Pedrinho, da SAF, me perguntaram se poderiam mandar a proposta. E eles mandaram. Semana passada eu autorizei, pedi para o Anderson dar o acordo. Foi uma proposta envolvendo Dudu, Palmeiras e Cruzeiro. Todos decidiram que o melhor para todos era aceitar. Eu aprovei, o Cruzeiro deu o ‘ok’ também e aí aconteceu o imbróglio que o Dudu falou que ia e depois não ia mais. Formalmente a gente não foi informado que ele voltaria atrás. Ele tem um compromisso e eu espero que ele honre o compromisso com o Palmeiras e o Cruzeiro. O atleta não assinou. O Barros assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Se ele não assinar o contrato vai até 2025”, afirmou a presidente.