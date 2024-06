Os números da partida, entretanto, mostraram como a Ucrânia foi dominante em boa parte do tempo. Com mais finalizações e posse de bola, os ucranianos sofreram com a organização defensiva da Romênia, que não deixava espaços para qualquer investida.

Além disso, os romenos souberam aproveitar falha importante do goleiro Lunin, do Real Madrid. Aos 28 minutos, o arqueiro saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Man, que serviu Stanciu. O meia finalizou com estilo e marcou um golaço.

A pressão ucraniana até continuou, mas foi pouco efetiva. Tanto que, em um intervalo de 15 minutos na etapa final, a Romênia confirmou a vitória. Aos 7 minutos, Marin finalizou de fora da área para marcar o segundo; e, aos 12, Dragus aumentou a vantagem de dentro da pequena área.

Com o resultado, a Romênia soma os primeiros três pontos na chave e aguarda o duelo entre Bélgica e Eslováquia no encerramento da rodada. O próximo compromisso dos romenos é contra os belgas, no sábado (22), enquanto os ucranianos duelam contra os eslovacos na sexta (21).