Henry é o técnico da equipe olímpica que disputará os Jogos de Paris. O desejo do treinador era contar com Kylian Mbappé no torneio, mas o astro do Real Madrid já afirmou que seu novo clube é contra a ideia e não deverá fazer parte do elenco que jogará a Olimpíada.

No domingo (16), às vésperas da estreia na Eurocopa contra a Áustria, Kylian Mbappé reforçou o discurso de seu companheiro Marcus Thuram, que no sábado (15) já havia falado sobre as eleições, utilizando a entrevista coletiva para se posicionar contra o Reunião Nacional (RN), partido liderado por Marine Le Pen e que derrotou os governistas na eleição para o Parlamento Europeu.

No último dia 9, o presidente francês Emmanuel Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições legislativas antecipadas. O primeiro turno será realizado em 30 de junho, com um segundo turno em 7 de julho.