Campeão

Dominando o evento, Gui liderou o campeonato nas semifinais e manteve um desempenho impressionante na final, ficando com o lugar mais alto do pódio. A segunda colocação ficou com o americano Mitchie Brusco, seguido pelo japonês Moto Shibata.

Mesmo tão jovem, Gui Khury é um dos maiores nomes do mundo na modalidade vertical, acumulando 8 medalhas nos X-Games (2 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze), sendo apenas 1 delas fora do vertical – uma medalha de prata na megarampa, em julho do ano passado.