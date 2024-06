Ribeirinho sonha salvando criança e encontra corpo de menino boiando no Rio Tarauacá

O corpo de uma criança com idade aproximada de 12 anos foi encontrado boiando nesta segunda-feira (17), na região da praia das Duas Bocas, no Rio Tarauacá, interior do Acre. O resgate foi feito por um morador identificado como “Nenê, que, segundo ele, sonhou nesta madrugada salvando um menino de afogamento (vídeo ao final da matéria).

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, a criança desapareceu na tarde desse domingo (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a baixa visibilidade anulou as operações de buscas.

Já na manhã de hoje (17), o homem que mora à margem do Rio Tarauacá, e que diz ter sonhado salvando um menino de afogamento, afirmou que ao olhar de sua casa em direção à praia, de longe avistou um corpo boiando.

“Nenê” correu e resgatou o corpo da criança, que vestia uma bermuda jeans e apresentava um hematoma na região da testa. A Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal do município, onde deve passar por perícia.

Veja o vídeo: