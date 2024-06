Empréstimo de R$ 140 milhões à prefeitura é encaminhado ao Tesouro Nacional

O prefeito Tião Bocalom (PP) declarou que o empréstimo de R$ 140 milhões aprovado pela Câmara Municipal já foi encaminhado na última semana para a Procuradoria Jurídica da Secretaria do Tesouro Nacional, um órgão da administração pública direta, integrante do organograma do Ministério da Fazenda do Brasil.

Segundo o prefeito, o documento foi encaminhado para o setor, porém, não há prazo para liberação do recurso. “Ele foi para a Procuradoria Jurídica; esperamos que lá [na Procuradoria] não fique tanto tempo e saia o mais rápido possível”, declarou.

O chefe do Executivo municipal disse ainda que os recursos destinados pela prefeitura para a operação Asfalta Rio Branco já estão acabando. “Precisamos desses outros R$ 140 milhões para continuar o trabalho na nossa Rio Branco. Eles pedem 10 dias para que tudo fique pronto”, declarou.