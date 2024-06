Sintesac e Estado do Acre fecham acordo para pagamento do Plano Bresser

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC anunciou na última sexta-feira (14) que, após audiência de conciliação no Fórum Trabalhista de Rio Branco, o Estado deve pagar o retroativo das perdas de diferenças salariais decorrentes da implantação do denominado Plano Bresser.

De acordo com Jean Lunier, secretário-geral do SINTESAC, milhares de ações corriam judicialmente, mas em audiência dirigida pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o desembargador Osmar Banerze, o impasse que tramita na Justiça do Trabalho desde 1989 chegou ao fim com. “Depois de mais de 34 anos de espera por uma definição, todos entenderam razoável que esse litígio interminável deveria chegar ao fim, para que as pessoas recebessem os valores que estão disponíveis para pagamento”, disse Lunier.

O sindicato agora deve iniciar o levantamento de informações de servidores para o recebimento de seus benefícios, com obtenção de CPF e dados bancários dos beneficiados. A ordem de pagamento seguirá critérios de preferência, levando em consideração a idade e condições de saúde. Outras informações serão dadas na Assembléia Geral que deve ocorrer em setembro de 2024. Enquanto isso, o Estado do Acre deve apresentar um plano de pagamento para a quitação do acordo.

Jean Lunier ainda acrescentou, em comunicado, que aos beneficiários do acordo não será preciso efetuar pagamento por nenhuma custa processual. “Não caia em golpes! Obtenha as informações diretamente com a diretoria do SINTESAC”, concluiu.