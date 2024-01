Jovem morre após encontro com jogador do Corinthians em São Paulo; polícia investiga

A Polícia Civil de São Paulo investiga a causa da morte de uma jovem de 19 anos, ocorrida na noite desta terça-feira (31), no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Ela estava acompanhada do meia Dimas, de 18 anos, jogador da equipe sub-20 do Corinthians.

A garota, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, morreu após ter uma hemorragia intensa na região genital e sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias.

Em entrevista à Itatiaia, o 1° tenente Sarri, do 8° Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, detalhou a ocorrência.

“As equipes da 5ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas no período noturno para verificar a entrada de uma menina de 19 anos no Pronto Socorro Tatuapé. Ela estava com hemorragia intensa na parte genital, e isso ocasionou em algumas paradas cardiorrespiratórias”, disse Sarri à reportagem.

“Foram quatro paradas, uma seguida da outra. Na quarta, ela evoluiu a óbito. A circunstância está para ser esclarecida. Momentos antes, ela estava com o namorado ou ficante dela, no apartamento dele”, acrescentou o 1° tenente Sarri.

Namorado da jovem que morreu, Dimas prestou socorro e compareceu ao 30º DP, da Polícia Civil, no Tatuapé, para ser ouvido. “Ele foi trazido para o 30° Distrito Policial para maiores esclarecimentos. O local está preservado para perícia”, completou 1° tenente Sarri à Itatiaia.

Outro jovem das categorias de base do Corinthians, que é menor de idade, também compareceu à delegacia como testemunha. Ele teria ido à residência de Dimas para levar um carregador de celular.

A Itatiaia apurou que a Polícia Civil não encontrou vestígios de drogas e bebidas alcoólicas no apartamento do atleta. Havia apenas um cigarro eletrônico.

Quem é Dimas?

O meia Dimas, de 18 anos, integra a equipe Sub-20 do Corinthians desde abril de 2023. No ano passado, ele fez 12 jogos pelo clube. O vínculo do jogador com o Timão vai até 31 de janeiro de 2025.

Caso queira comprar 50% dos direitos de Dimas após o empréstimo, o Corinthians terá de desembolsar R$ 1,5 milhão.

Dimas é natural de João Pessoa-PB e está emprestado ao Corinthians pelo Coimbra, clube mineiro de Contagem, onde atuava na categoria sub-17.

O que diz o Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias.