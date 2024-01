Prisão de Paul Anderson, ator de Peaky Blinders por uso de crack pode atrasar filme

O ator inglês Paul Anderson, conhecido por interpretar Arthur Shelby na série Peaky Blinders, foi preso em flagrante, em dezembro de 2023, pela posse e o uso de crack, anfetamina e medicamentos controlados. Em julgamento realizado no Reino Unido, ele confessou o crime.

Ao assumir a culpa de Anderson em sua prisão em flagrante, os advogados do ator alegaram que ele se encontrou “em uma posição infeliz e deveria ter tido a força para dizer não”. Os representantes legais de Anderson disseram que ele foi reconhecido por fãs que acabaram o “presenteando” com as substâncias ilegais.

“Ele foi reconhecido e tentou agradar essas pessoas, e por causa do estilo de vida que leva, as pessoas costumam lhe dar presentes”, informou a defesa.

O astro de 48 anos de idade foi condenado a pagar cerca de R$ 8,5 mil pelo crime. Segundo o jornal britânico The Independent, os problemas do artista com as autoridades locais colocaram em risco as filmagens do aguardado longa-metragem derivado de Peaky Blinders.

Em Peaky Blinders, o ator deu vida ao irmão do protagonista da série, interpretado por Cillian Murphy. A sexta e última temporada da produção foi exibida em 2022. A produção cinematográfica ambientada no universo da série ainda não ganhou data de produção.



Por Metrópoles