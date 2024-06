Gladson pede paciência a sindicatos e garante reajuste: “vou sentar com todo mundo”

O governador Gladson Cameli (PP) foi entrevistado na manhã desta terça-feira, 18, na TV 5 e garantiu que a Ponte da Sibéria, no município de Xapuri, será entregue em dezembro. Ele fez questão de convidar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a inauguração. “A Ponte de Xapuri eu entrego em dezembro; inclusive, convidei o presidente [Lula]. É a terra de Xapuri”, declarou.

Durante a entrevista, o chefe do executivo acreano ainda garantiu que buscará meios jurídicos para a execução do programa Ruas do Povo. “Eu não estou aqui querendo dizer que sou salvador da pátria, porque eu tenho limites, eu tenho recursos, eu tenho um limite para os investimentos que posso fazer. Mas aquilo que eu puder fazer, seja competência da prefeitura, do estado, em Rio Branco ou em qualquer lugar, nós vamos fazer. Porque precisamos unir nossas forças para atender a sociedade. E haverá uma reunião sobre essa questão jurídica hoje”, explicou.

Cameli mencionou também que, com a chegada do verão, o Deracre tem mais de R$ 400 milhões para executar em obras. “Só no Deracre, pelo ano de 2024, temos mais de R$ 400 milhões de reais em investimentos, para iniciar novas obras, continuar a recuperação e manutenção das nossas rodovias. E, sinceramente, eu quero gastar o dinheiro que está assegurado pela bancada federal e pelo governo federal”, argumentou.

Ao fim da entrevista, Gladson disse que concederá o novo reajuste aos servidores, mas pediu paciência aos sindicatos. “Jogar aberto. Não dar um salto maior do que a perna. Prometer aquilo que temos condições de cumprir. Vamos pedir ao sindicato para me deixar cumprir o aumento que vou dar agora, e depois conversamos”, encerrou.