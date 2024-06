Diocese de Rio Branco anuncia show de Anjos de Resgate e Eliana Ribeiro

Iniciando o calendário de shows e eventos, a Diocese de Rio Branco divulgou para a capital acreana, as apresentações da banda Anjos de Resgate, e a cantora Eliana Ribeiro.

De acordo com a assessoria da Diocese, a banda Anjos de Resgate se apresenta no dia 3 de agosto no Maison Borges, com pré-show de Frei Renan e Cleiton Saraiva. O evento começa a partir das 19h e os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (68) 99982-2875 (Dirceu) e (68) 99201-9916 (Marcos).

Já a apresentação de Eliana Ribeiro está marcada para 21 de setembro, às 18h, em um evento gratuito, aberto ao público, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco.

A banda de música católica contemporânea, Anjos de Resgate, foi criada em 2000, atualmente é formada por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez. O trio já conquistou 05 discos de ouro, 03 Troféus Louvemos o Senhor, 02 discos de platina, 01 disco de platina duplo e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.

A outra atração nacional que vem ao Acre ainda em 2024 é a cantora católica Eliana Ribeiro. Conhecida pelas músicas “Força e vitória” e “Sonda-me”. Segundo a Diocese de Rio Branco, a cantora se apresenta em Rio Branco no dia 21 de setembro, às 18h, em um evento gratuito, aberto ao público, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. A organização do evento deve ainda divulgar a programação.