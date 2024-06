Professores manifestam no Palácio Rio Branco pedindo revisão da tabela de referência

Movimentos sindicalistas da educação estadual se manifestam na manhã desta terça-feira (18) em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, pedindo que o Governo do Estado reajuste a tabela da categoria. A manifestação dos servidores é pela redução da referência na tabela feita em 2021, que saiu de 10% para 7%.

De acordo com o movimento, o Governo se comprometeu com o retorno da tabela para 10% em 2022, o que nunca aconteceu.

“Estamos negociando desde janeiro, mas sempre nos dizem que precisam verificar o orçamento e os recursos. O ano está quase no fim e ainda não concretizaram uma proposta. Fizemos um estudo financeiro que mostra que há dinheiro suficiente para pagar os 5% de reajuste e 50% do retorno da nossa tabela, o que equivaleria a 1,5%. Pedimos uma revisão agora em agosto, mas disseram que não era possível. Solicitamos então o cálculo para outubro, e até hoje não recebemos uma contraproposta para nossa categoria”, disse a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento.