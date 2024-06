Quase 20 mil pessoas começam a receber água de plano de contingência em Rio Branco

A Defesa Civil de Rio Branco iniciou nesta terça-feira (18) o abastecimento de água potável em comunidades rurais do Plano de Contingência de Escassez Hídrica, que estava em planejamento desde o início de junho. A ação, que foi estimada para os próximos dias, foi antecipada porque comunidades estavam sem água potável há pelo menos 18 dias.

De acordo com o diretor de administração de Desastres da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, os planejamentos começaram no início de junho, mas diante dos 23 dias sem chuvas significativas na capital, muitas áreas estavam desabastecidas e sofrem com a seca, o que motivou a antecipação do plano.

“A meta é distribuir 30 milhões de litros de água ou mais. Inicialmente 19 mil pessoas serão beneficiadas, mas este número pode aumentar”, disse.

Perigo de desabastecimento

Nesta terça-feira (18), o rio Acre mediu 1,90m, de acordo com a Defesa Civil, e não há previsão de chuvas. Dos mais de 200 bairros de Rio Branco, cerca de 115 estão ameaçados de sofrerem escassez hídrica em razão da seca severa prevista para 2024.

Cláudio Falcão também alerta para os prejuízos significativos que a severa estiagem deste ano pode causar à zona rural do município, com estimativa de que 40% da produção possa ser afetada.

“A zona rural enfrentará perdas econômicas significativas. Estima-se que a população rural perca 40% de sua produção durante o período de estiagem severa, afetando plantações e a produção leiteira”, explicou.