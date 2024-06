Prefeito Zequinha Lima inaugura unidade de saúde em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, inaugurou na noite dessa segunda-feira, 17,a Unidade Básica de Saúde Euclides Alves de Melo, no bairro Boca da Alemanha, que teve investimento de cerca de R$ 1,5 milhão.

A UBS conta com médico, dentista, vacinas, medicamentos e todo o serviço de Atenção Primária à Saúde, atendendo além dos moradores da Boca da Alemanha, as comunidades da Nova Olinda e Igarapé da Onça.

A presidente da Associação de Moradores do bairro Boca da Alemanha, Ediléia Cavalcante, diz que os moradores da localidade tinham que ir até o Aeroporto Velho, ou outros bairros, para conseguir atendimento de saúde, o que não será mais necessário.

“É uma alegria muito grande, pois, a população daqui ficava pulando de galho em galho em busca de atendimento e isso agora não vai mais acontecer. A população da Boca da Alemanha agora terá atendimento exclusivo”, comemorou Ediléia.

O deputado federal Zezinho Barbary elogiou a gestão de Zequinha Lima na execução de obras com recursos de emendas parlamentares, como a da UBS, que ele conseguiu a liberação.

“Aqui em Cruzeiro do Sul com o Zequinha temos a certeza do bom uso dos recursos e a execução das obras, com seriedade e sempre ouvindo os moradores dos bairros”, elogiou.

Zequinha Lima destacou que além de construir, como foi o caso da UBS da Boca da Alemanha, a gestão já ampliou e reformou 21 Unidades Básicas de Saúde do município.

“Estamos atendendo um pedido dos moradores porque essa região era atendida pelo posto do Aeroporto Velho e havia essa necessidade. Aqui temos médico, enfermeiro, dentista, vacina e uma equipe de saúde completa para que a gente possa atender essa população para que não tenha que se deslocar para um local distante. Este aqui nós fizemos, construimos e já recuperamos 21 postos e temos 3 para reformar. Até o final de 2024 vamos ter reformado todos os postos de saúde de Cruzeiro do Sul, além de outros investimentos na saúde”, ressaltou Zequinha.