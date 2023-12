Polícia prende duas mulheres suspeitas de vender drogas

A Polícia Militar prendeu duas mulheres e apreendeu certa quantidade de entorpecentes na noite desse sábado, 23, na rua Renascimento, no bairro Vila Acre.

A equipe policial estava em patrulhamento no bairro quando numa rua sem saída, um homem foi avistado sentado numa cadeira em frente a uma casa cercada de ripas de madeira, quando o indivíduo percebeu a presença da Polícia levantou e saiu correndo pra dentro do quintal da casa e tomou rumo ignorado, visto que tinha uma área de mata atrás da referida casa.

Em ato contínuo os militares desembarcaram e seguiram o homem na tentativa de efetuar a abordagem, porém não foi possível, na frente da casa, já dentro a residência foi possível visualar muita substância aparentando ser entorpecentes motivo pelo qual a PM entrou e constatou que tratava-se de um local de embalagem e venda de entorpecentes.

As duas mulheres negaram ser a proprietária da casa e da droga como também não souberam dizer quem era o homem que tinha se evadido. Na contagem viu-se que tinha, (46 gramas de cocaína com mais 33 invólucros da mesma droga, 30 de invólucros de maconha, duas pedras grandes de crack, dinheiro, balança de precisão, plástico, então foi dada voz de prisão as mulheres e foram encaminhas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para medidas cabíveis.

