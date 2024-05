Dependente químico é julgado pelo ‘tribunal do crime’ e agredido a golpes de ripa em Rio Branco

O dependente químico Acelino Rodrigues Vitorino, de 30 anos, foi vítima de uma agressão física na noite de sábado, 4, após ser submetido a uma punição por uma facção criminosa. O fato ocorreu na rua Floriano Peixoto, próximo a um hotel e um posto de combustível, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Encontrado caído por populares, Acelino relatou ter sido submetido a um “tribunal do crime” e condenado a um castigo. Ele foi socorrido por Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Pronto-Socorro da cidade, em estado estável de saúde, que constataram fraturas nas costelas, cortes na cabeça e diversos hematomas pelo corpo, resultantes dos golpes desferidos com uma ripa.

Os agressores, membros da facção, não foram encontrados pela Polícia Militar, que realizou buscas na região. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil.

Por Davi Sahid