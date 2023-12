Buraco causa colisão entre carro e moto, deixa uma mulher morta e um homem ferido na Av. Sobral

Por Davi Sahid

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro tirou a vida de uma mulher ainda não identificada e deixou o motociclista de aplicativo Ilson Costa Lima, de 37 anos, ferido na manhã deste domingo, 24, na Avenida Sobral nas proximidades do Ceasa e do 1° Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Sobral, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motociclista Ilson Costa que trabalha com transportes de pessoas, trafegava com a mulher como passageira na moto no modelo Titan, de cor azul e placa QWM-3C74, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente colidiram na traseira de um carro modelo Chevrolet Celta, de cor preta, placa MZV-8885, que o motorista precisou frear bruscamente, por causa de um buraco na Avenida Sobral, deixado por uma obra SAERB há aproximadamente um mês.

Com o impacto Ilson caiu com a moto e a passageira foi arremessada a uma distância de 10 metros, vindo a bater a cabeça ao solo e desmaiou. A força da colisão foi tão grande que a moto ficou com as duas rodas virada para cima. O motorista permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Ilson e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado. O Médico do SAMU infelizmente nada pode fazer pela mulher que ja se encontrava morta.

O motociclista Ilson foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Baixada da Sobral com escoriações em estado de saúde estável.

A área do acidente foi isolada pelo Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

Após o corpo da mulher foi removido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O motorista do veículo Celta, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos ao Delegado e em seguida foi liberado.

A moto e o carro foram removidos por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito.