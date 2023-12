Criança sofre queimadura de 2° grau em barraca de alimentação na decoração natalina em Rio Branco

Por Davi Sahid

Uma criança de 5 anos, sofreu uma queimadura de 2° grau na noite deste sábado, 23, em uma barraca de alimentação situada na frente do Palácio Rio Branco no Centro da capital.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, a mãe do garoto estava trabalhando na barraca de alimentação que foi colocada na decoração natalina. Durante uma distração da mãe a criança foi pegar um brinquedo que estava debaixo da barraca e virou a panela com água quente no seu corpo. O menino de 5 anos teve 12% das costas queimada.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.