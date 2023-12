Grupo de amigos arrecada 356 sacolões e 354 kg de carne para famílias carentes

Uma ideia que nasceu em 2019, em uma reunião de amigos, se transformou em uma ação beneficente que chega em 2023 ao seu quinto ano seguido. Neste ano, a Resenha dos Amigos faz a diferença para melhorar o Natal de muitas famílias carentes de Xapuri.

Na primeira edição do encontro, em 2019, foram arrecadadas 83 cestas básicas. Em 2020, a quantidade aumentou para 247 e terminou com um total de 371 sacolões e 250 quilos de carne bovina distribuídos em 2021.

No ano passado, mais uma vez a solidariedade do grupo de jovens ajudou muita gente a passar um Natal melhor. Foram arrecadados 321 sacolões e 240 quilos de carne, além de mais de uma centena de sacos de pipoca doce, bombons e pirulitos.

Neste ano, a solidariedade cresceu. Foram arrecadados 356 sacolões e 354 quilogramas de carne bovina, um recorde que encheu o coração dos organizadores de gratidão para com os colaboradores, entre os quais estão amigos e familiares.

Um dos participantes da ação desde a criação do movimento solidário, João Rodrigo reforçou os agradecimentos a quem ajudou ao grupo a contemplar quase todos os bairros da cidade, com exceção da Sibéria, onde por motivos de logística eles não conseguiram chegar.

“Nós queremos agradecer, primeiramente a Deus, e a todos os amigos e familiares que nos ajudaram a mais uma vez atingir esse objetivo que é o de fazer um Natal melhor e mais feliz para as famílias carentes de nossa cidade”, ressaltou.

As famílias beneficiadas pela ação são selecionadas com a ajuda da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o fim de identificar as pessoas mais vulneráveis em vários bairros da cidade.