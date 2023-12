Comércio na fronteira acusa queda, mas ainda tem expectativa positiva para o Natal

O comércio de Epitaciolândia e Brasiléia, na fronteira acreana com a Bolívia, acusa uma sensível queda nas vendas neste fim de ano com relação ao mesmo período do ano passado, mesmo assim o Natal é de perspectiva positiva para o setor.

De acordo com alguns empresários, o comércio teve a movimentação aumentada nestes dias que antecedem os festejos de fim de ano. Supermercados e lojas de roupas e presentes são as mais procuradas, porém as lojas de eletrodomésticos também tiveram melhora significativa.

Com o pagamento do 13º salário pelo governo estadual e prefeituras, um montante significativo de dinheiro foi injetado na economia e isso refletiu nos últimos dias. Contudo, em comparação com o ano anterior, os comerciantes calculam uma queda entre 7% e 10%.

Para a Ana Raulino, proprietária de um dos maiores supermercados de Epitaciolândia, a movimentação está dentro do aceitável, mas com relação a 2022, as vendas caíram em média 7%, avalia ela.

“Antes o dinheiro circulava e hoje está mais restrito, mesmo assim estamos tendo boas vendas”, diz ela, acrescentando que sobre as expectativas para o ano que vem, vê com preocupação a implantação da reforma tributária.

“É tudo uma incógnita, se vai aumentar impostos certamente será repassado para o consumidor. O que vemos é um governo federal preocupado em aumentar a arrecadação, e isso quem paga sempre somos nós que estamos no lado de cá. Mas estamos otimistas que será um final de ano bom para todos, e 2024 será de muito sucesso”, enfatizou a empresária.

Cobija

No outro lado do Rio Acre, na cidade de Cobija, capital do Departamento de Pando, que já foi o paraíso do turismo comercial para os acreanos nesta época, especialmente, os tempos são outros. Entretanto, em 2023, há otimismo e os comerciantes bolivianos esperam boa movimentação de brasileiros até o fim deste domingo, 24.

Uma das razões do otimismo é que, com relação aos anos anteriores, os preços estão um pouco mais atrativos devido uma leve queda do dólar, mas a junta comercial de pando opera com um câmbio paralelo que varia entre 1,40 a 1,45 bolivianos por real.

Isso significa que o câmbio não acompanha a cotação do dia, o que poderia ser mais vantajoso para o cliente. Uma sugestão comprar a moeda boliviana para fazer as compras, que dependendo do valor pode valer a pena.

Com colaboração de Wesley Cardoso.