Governo do Acre e Federacre renovam termo de parceria para fomentar eventos e expofeiras

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Federação das Associações Comerciais do Acre (Federacre) renovaram parceria para fomentar eventos e feiras nos municípios de Xapuri, Acrelândia e Brasileia. A assinatura do termo de compromisso aconteceu no encerramento do III Congresso das Associações Comerciais do Estado do Acre e II Encontro Estadual do Protagonismo Empresarial, na sede do Sebrae-Ac, em Rio Branco. Os representantes da Federação da Indústria e da Federação da Agricultura, João Paulo Pereira e Assuero Veronez, respectivamente, assinaram como testemunhas do termo de fomento.

O presidente da Federacre, empresário Rubenir Guerra, agradeceu o apoio do governo do Estado durante todo o ano de 2023, destacando as ações que fomentaram a economia regional. “As associações comerciais foram grandes articuladoras nesse calendário que ajudou a economia dos municípios e os empreendedores envolvidos nas ações com apoio do Estado” destacou Guerra.

Para o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, a parceria deu certo com resultados positivos de público e na atração de negócios. “Vários setores se envolvem nessa ação de fomento. Além da indústria, o comércio e os serviços, os eventos impulsionam o turismo, o empreendedorismo e o setor de produção”, analisou.

Ainda de acordo com o secretário, as feiras incentivaram o setor da economia solidária, com participação das mulheres empreendedoras e a agricultura familiar. “Cada município apresentou sua vitrine de serviços, produção, cultura. Os eventos alcançaram seus objetivos”, acrescentou Mesquita.

Para 2024, Seict e Federacre querem melhorar ainda mais as estruturas dos eventos por meio de um planejamento estratégico com foco na melhoria do ambiente de negócios, qualificação e intercâmbio cultural, no fomento ao empreendedorismo e na promoção da competitividade empresarial e regional.