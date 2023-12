Fim de semana será de sol intenso com previsão de chuvas em Rio Branco

A capital acreana tem previsão de tempo quente e abafado, com sol e possibilidade de chuvas passageiras neste sábado (2). Os dados são do portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale.

No domingo, 5, o tempo deve ser também ensolarado e possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. Friale destacou que devido a uma maior exposição ao Sol, em dezembro, a temperatura média aumenta, provocando maior evaporação das águas oceânicas, o que se reflete em mais umidade, em mais nuvens e em mais chuvas no Acre e na maior parte do Brasil.

No Acre, ainda podem ocorrer incursões de ar polar, baixando a temperatura. Em Rio Branco, por exemplo, a menor temperatura registrada em dezembro foi 16,0ºC e, em Tarauacá, 17,8ºC.

Já na próxima semana, o meteorologista adiantou que terá chuvas intensas. “O tempo continuará limpo neste sábado e domingo. A partir de segunda-feira, 4, teremos chuvas intensas durante toda semana”.