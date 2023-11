Palmeiras goleia o América-MG e pode ser campeão domingo

O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Embalado por mais uma atuação importante de Endrick, o Verdão dominou o confronto e bateu o Coelho com gols do jovem atacante e um contra de Eder, no primeiro tempo, e com dois de Flaco López na segunda etapa. A dois jogos do término da competição, a equipe palmeirense agora tem a possibilidade de definir a conquista do bicampeonato seguido no domingo.