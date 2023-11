Vereador é flagrado com veículo oficial da Câmara em boate em Rio Branco

O vereador João Marcos Luz (PL) foi visto no último fim de semana na boate Moon, no bairro Aviário, com uma caminhonete modelo Chevrolet de uso oficial para os trabalhos da Câmara Municipal de Rio Branco.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o parlamentar estacionou o veículo e adentrou a festa. Um veículo oficial só pode ser utilizado em missão oficial ou no desempenho dos deveres de vereador, não podendo ser utilizado para qualquer outra finalidade, sob pena de infração, punida nos termos legais do regimento interno.

O vereador confirmou ao ac24horas que esteve no local na última sexta-feira, 24, a trabalho e atendendo a convite do proprietário do espaço para verificar as modificações no imóvel que atendem as leis municipais para concessão de alvará.

“O motivo é que o proprietário pediu ajuda para a resolução de um problema: a demora na concessão de alvará. Uma questão burocrática resolvida depois dessas adequações. O meu mandato tem como principal bandeira o empreendedorismo e a defesa dos empreendedores e comerciantes em geral”, justificou.