Com gol de Caio Paulista, Bahia perde para o São Paulo e segue na zona de rebaixamento

Bahia e São Paulo fizeram um segundo tempo com muito mais emoção em relação ao primeiro tempo. Os dois times tiveram boas oportunidade. Pelo São Paulo, Lucas chegou em cobrança de falta, Michel Araújo em chute de fora da área e Alisson, que perdeu gol incrível. Do lado do Bahia, Everaldo teve boa chance, assim como Thaciano, Gilberto e Biel, que foi travado por Arboleda na hora do chute que poderia abrir o placar na Fonte Nova. Na reta final, na base da pressão, o Bahia teve falta perigosa com Mugni. Mas Rafael defendeu. Dois minutos depois, aos 40, Ademir bateu colocado e quase abriu o placar. Somente aos 43 o São Paulo conseguiu assustar, em chute de Pablo Maia defendido por Marcos Felipe. Nos acréscimos, Marcos Felipe salvou mais uma vez o Bahia, em chute de Luciano. Mas ele não conseguiu parar Caio Paulista aos 51. O lateral chutou cruzado e fez o gol da vitória do Tricolor paulista.