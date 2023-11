Flu vence por 3 a 0 e complica Santos em luta contra o Z-4

Os primeiros 45 minutos foram de total domínio do Fluminense, que trocou passes, colocou o Santos “na roda” em muitos momentos e abriu o placar aos nove minutos, avançando sem ser incomodado pelo meio e finalizando com Martinelli – um belo gol, no cantinho, sem chances para João Paulo. Muito nervoso, o Peixe mostrou pouco poder de reação e investiu principalmente em jogadas com Soteldo, pelo lado esquerdo, mas teve pouca gente para ajuda-lo – Marcos Leonardo, isolado, mal tocou na bola. O Flu, com 70% de posse na primeira etapa, se sentiu confortável o tempo todo e fez o segundo gol virar questão de tempo: ele saiu aos 35 minutos, com Arias completando de cabeça um cruzamento perfeito de Diogo Barbosa. Um 2 x 0 justo, com aula de futebol do atual campeão da Libertadores.