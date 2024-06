Mais de 112 mil residências no Acre não tem número, diz Censo

O IBGE divulgou na última semana a versão completa do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – CNEFE, que traz microdados com os principais atributos dos 106.814.877 endereços do país. No Acre, de acordo com o Censo, 112,1 mil endereços estão sem número.

Os endereços também foram agrupados pelos tipos de logradouros mais comuns. Dessa forma, o Acre tem 195,7 mil endereços situados em ruas, em 21.667 endereços em avenidas e endereços em avenidas 8.720 endereços em estradas. O estado tem ainda 12.418 endereços em logradouros sem nome e 854 endereços em logradouros cujo nome tem a palavra “Brasil”.

Adriano Rocha, gerente do CNEFE, comentou sobre a importância que a obtenção de um endereço também é sinal de inclusão social. “O endereço é também um indicador de cidadania. Isso significa que o cidadão que vive em um endereço sem número ou em uma rua ou avenida sem denominação está sofrendo algum tipo de déficit na sua cidadania, pela não formalização daquele endereço ou logradouro pelo poder público municipal”, disse.