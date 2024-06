Árbitro agride atleta de esgrima após desentendimento em torneio no Paraná

Um incidente marcou o Campeonato Brasileiro de Esgrima realizado em Curitiba, no Paraná. O atleta Miguel Giffoni comemorou de forma exagerada uma vitória, jogando a máscara no chão.

O árbitro Ítalo Vasconcelos considerou a atitude antidesportiva e puniu Giffoni com a desclassificação, apresentando-lhe o cartão preto, que na esgrima significa a eliminação do campeonato.

Cenas lamentáveis

O esgrimista, revoltado com a decisão, chutou a própria máscara. Em seguida, uma confusão se instalou, com o árbitro avançando sobre o atleta e acertando-lhe socos.

A Confederação Brasileira de Esgrima lamentou o episódio e informou que o árbitro Ítalo Vasconcelos foi afastado do restante do torneio. A entidade também afirmou que analisará os fatos para tomar as medidas cabíveis.

