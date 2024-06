Fluminense tem início pior que ano de rebaixamento para Série C

Com a derrota em casa para o Atlético-GO no último sábado (15), o Fluminense chegou ao sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca ocupa a vice-lanterna da competição, com 6 pontos conquistados em 9 jogos.

A única vitória do time de Fernando Diniz até o momento foi contra o Vasco, na terceira rodada. A campanha, que deixa o torcedor tricolor ressabiado, é pior que a de anos em que o clube acabou rebaixado.

Em 1996, o Flu terminou o campeonato na penúltima colocação, à frente apenas do Bragantino. Ao final das 9 primeiras rodadas, o time do técnico Renato Gaúcho obteve 9 pontos, com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

No ano seguinte, após a “virada de mesa”, o Fluminense não jogou a Série B. E na Série A, acabou rebaixado novamente. Dessa vez, com 22 pontos, à frente apenas do União São João, que acabou a competição com 15. Nas primeiras 9 rodadas, os comandados do treinador Arturzinho conquistaram 9 pontos, mesmo feito do ano anterior.

Na Série B, em 1998, o formato da competição era diferente. 6 equipes se enfrentavam entre si em 4 grupos. Os 4 primeiros de cada grupo se classificavam para a segunda fase, já os 6 piores, acabavam rebaixados. Com 11 pontos em 10 jogos, o Fluminense caiu para a Série C ao lado de Juventus, Americano-RJ, Volta Redonda, Náutico e Atlético-GO. Nas 9 primeiras rodadas, Sérgio Cosme e companhia somaram apenas 8 pontos.

A atual campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro tem como alento o “Time de Guerreiros”, de 2009. O início do tricolor foi melhor que o deste ano, com 10 pontos em 9 jogos, mas a equipe carioca chegou a ter 99% de chances de ser novamente rebaixado. Com Cuca no comando, o Fluminense marcou presença no Z4 da 10ª até a 38ª rodada, quando empatou com o Coritiba, no Couto Pereira, e rebaixou o rival paranaense. A diferença entre as duas equipes foi de 1 ponto na classificação final.