Os eslovacos marcaram o gol da vitória logo no início da partida, aos 7 minutos, com Ivan Schranz. O camisa 26 aproveitou rebote do goleiro Casteels e bateu no canto.

A Bélgica estava invicta havia 15 partidas. Sua última derrota tinha sido na Copa do Mundo de 2022, contra Marrocos (2 a 0), ainda na fase de grupos.

Após ficar atrás no placar, os belgas dominaram a posse de bola e até chegaram a balançar as redes, duas vezes, com o atacante Romelu Lukaku. O jogador da Roma, porém, estava impedido nos dois lances.

No segundo, Lukaku estava em posição legal, mas o toque de mão de Openda na origem da jogada acabou invalidando o que seria o gol de empate da Bélgica.

A Eslováquia volta a campo pela Eurocopa na sexta-feira (21), em Düsseldorf, contra a Ucrânia, que perdeu nesta segunda para a Romênia . Já os belgas encaram justamente os romenos, no sábado (22), em Colônia.