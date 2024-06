Incêndio na FEM afetou servidor e Biblioteca Pública tem problemas para emprestar livros

A Biblioteca Pública de Rio Branco está com o funcionamento prejudicado pela perda de um servidor de dados (computador) que armazenava e catalogava o acervo da biblioteca. Por causa disso, os empréstimos de livros foram parcialmente interrompidos. A informação foi confirmada pela Fundação Elias Mansour – FEM, que administra o local.

De acordo com o diretor de comunicação da FEM, Altino Machado, o incêndio ocorrido na sede da Fundação no dia 29 de abril queimou o servidor que armazenava as informações de localização de livros, quantidade, e os dados das pessoas cadastradas e aptas a fazer retirada dos livros. “Nós tivemos este problema com a plataforma Biblivre, que armazena esses dados, mas a equipe técnica já encontrou o backup das informações e a expectativa é de que possamos restabelecer todos os serviços até o fim de semana”, disse.

Até lá, os bibliotecários da Biblioteca Pública têm dificuldade para encontrar alguns volumes, já que a Biblivre é que apontava a localização dos livros, mas outros títulos ainda podem ser dispensados. “No caso de livros mais populares, que às vezes são fáceis de ser encontrados, a pessoa do balcão consegue fazer a dispensa por meio de anotação”, afirmou Machado.