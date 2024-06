Homem é morto com um tiro na perna após ter casa alvejada

Raimundo Gonçalves da Silva, de 33 anos, foi fatalmente atingido por um tiro na perna durante a madrugada desta segunda-feira, (17), enquanto dormia em sua casa no Bairro Leonardo Barbosa. A tragédia ocorreu quando suspeitos passaram pela residência e efetuaram diversos disparos do lado de fora.

Segundo as investigações preliminares, Raimundo estava deitado em sua cama quando um dos tiros perfurou a parede e atingiu sua perna esquerda. O projétil teria subido pela região escrotal, atingindo a artéria femoral, causando uma hemorragia fatal. De acordo com o delegado Erick Maciel, a cena encontrada no local sugere que a vítima tentou se arrastar até o banheiro na tentativa de estancar o sangramento, mas infelizmente não resistiu devido à perda de sangue e à falta de atendimento imediato.

O corpo de Raimundo foi descoberto por um vizinho que estranhou a casa estar fechada. O vizinho, preocupado com a ausência de movimentação, decidiu verificar e encontrou rastros de sangue pelo chão. As autoridades policiais e socorristas foram acionadas e, ao chegarem ao local, puderam apenas confirmar o óbito.

O delegado Erick Maciel revelou que Raimundo era novo no bairro e que a casa havia sido ocupada anteriormente por membros de facções criminosas. A hipótese mais provável é que Raimundo tenha sido morto por engano, uma vez que não possuía histórico de envolvimento com atividades criminosas.

O corpo foi removido pela equipe técnica do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a capital, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para os familiares.